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20 декабря, в 12:11
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В Porsche прокомментировали возможное повышение утилизационного сбора

Ранее СМИ сообщили, что сбор на легковые машины могут повысить на 85-125%

Немецкая автомобильная компания Porsche специально для Praktika.ru прокомментировала возможное повышение утилизационного сбора на легковые машины на 85-125%. Производитель считает его необъективным и утверждает, что такая цифра не соответствует ранее обсуждавшейся – 15%.

“Подобный размер утилизационнного сбора, если действительно будет принят, станет незапланированной и незабюджетированной нагрузкой на компанию Порше как импотера”, – рассказала директор по связям с общественностью Porsche Оксана Хартонюк.

Ранее Praktika.ru писала, что в СМИ появилась информация о возможном повышении утилизационного сбора, что, в свою очередь, может привести к росту цен легковых автомобилей на 10-17%. Опровержений от Минпромторга не было, однако в ведомстве сообщили, что на рассмотрение правительства был внесен проект постановления об индексации утилизационного сбора.


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