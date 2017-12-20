В Porsche прокомментировали возможное повышение утилизационного сбора

Немецкая автомобильная компания Porsche специально для Praktika.ru прокомментировала возможное повышение утилизационного сбора на легковые машины на 85-125%. Производитель считает его необъективным и утверждает, что такая цифра не соответствует ранее обсуждавшейся – 15%.

“Подобный размер утилизационнного сбора, если действительно будет принят, станет незапланированной и незабюджетированной нагрузкой на компанию Порше как импотера”, – рассказала директор по связям с общественностью Porsche Оксана Хартонюк.

Ранее Praktika.ru писала, что в СМИ появилась информация о возможном повышении утилизационного сбора, что, в свою очередь, может привести к росту цен легковых автомобилей на 10-17%. Опровержений от Минпромторга не было, однако в ведомстве сообщили, что на рассмотрение правительства был внесен проект постановления об индексации утилизационного сбора.