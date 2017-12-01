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01 декабря, в 19:56
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В Потсдаме обезвредили взрывное устройство

В результате происшествия никто не пострадал

На рождественской ярмарке в восточногерманском Потсдаме в пятницу, 1 декабря, было обнаружено самодельное взрывное устройство.

СВУ находилось в пакете, из-за которого людей оперативно эвакуировали, сообщает в своем Twitter представители местной полиции.

«Подтвердилось подозрение о самодельном взрывном и зажигательном устройстве», — говорится в сообщении.

Как только поступила информации о подозрительном свертке на территории рождественской ярмарки, на место происшествия были отправлены саперы. Людей эвакуировали, взрывное устройство удалось оперативно обезвредить.


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