В Потсдаме обезвредили взрывное устройство

На рождественской ярмарке в восточногерманском Потсдаме в пятницу, 1 декабря, было обнаружено самодельное взрывное устройство.

СВУ находилось в пакете, из-за которого людей оперативно эвакуировали, сообщает в своем Twitter представители местной полиции.

«Подтвердилось подозрение о самодельном взрывном и зажигательном устройстве», — говорится в сообщении.

Как только поступила информации о подозрительном свертке на территории рождественской ярмарки, на место происшествия были отправлены саперы. Людей эвакуировали, взрывное устройство удалось оперативно обезвредить.