В пресс-службе Саакашвили подтвердили, что его письмо Порошенко настоящее

Пресс-служба Михаила Саакашвили, экс-губернатора Одесской области, сделала громкое заявление. Сотрудники Саакашвили подтвердили то, что письмо, которое получил Петр Порошенко, президент Украины, принадлежит именно главе партии «Движение новых сил». Письмо опубликовал Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента.

В пресс-службе Саакашвили назвали письмо работой ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но не Украины. Также сотрудники экс-президента Грузии назвали обнародование письма слабым поступком администрации президента и пояснили, что так в администрации хотели дискредитировать политика, пишет RT.