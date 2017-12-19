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19 декабря, в 20:38
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В пресс-службе Саакашвили подтвердили, что его письмо Порошенко настоящее

То, что письмо обнародовали, в сторонники Саакашвили назвали слабым поступком
Пресс-служба Михаила Саакашвили, экс-губернатора Одесской области, сделала громкое заявление. Сотрудники Саакашвили подтвердили то, что письмо, которое получил Петр Порошенко, президент Украины, принадлежит именно главе партии «Движение новых сил». Письмо опубликовал Святослав Цеголко, пресс-секретарь президента.
В пресс-службе Саакашвили назвали письмо работой ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но не Украины. Также сотрудники экс-президента Грузии назвали обнародование письма слабым поступком администрации президента и пояснили, что так в администрации хотели дискредитировать политика, пишет RT.

Сторонники Саакашвили пояснили, что с помощью «утечек» информации о том, как политик просил прощения и обещал снять палатки возле Верховной Рады, планировалась испортить имидж Саакашвили.


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