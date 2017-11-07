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В Приморье займутся реализацией новых российско-корейских проектов

Представители Приморского края и Пусана заключили несколько соглашений о сотрудничестве

В рамках встречи предпринимателей Приморского края и делегацией бизнес-кругов Пусана (Южная Корея) было заключено несколько соглашений об экономическом сотрудничестве и расширении разносторонних связей между регионами.

Как сообщается на официальном сайте администрации Приморского края, организация подобных бизнес-встреч имеет важное значение для эффективного развития двусторонних отношений между Дальневосточным федеральным округом и Пусаном. Представители компаний договорились об увеличении грузопотока в Дальневосточном регионе и развития проекта транспортно-логистического комплекса. Кроме того, обсуждались планы о создании во Владивостоке многофункционального культурно-досугового комплекса с рыбным рынком.

Гендиректор ООО «Компания «АкваХолод» Татьяна Усик рассказала, что проект предполагает создание зоны торговли, а также объектов досуга для жителей и гостей города – кафе, ресторана, культурного центра, планетария, интерактивной галереи и других. «По предварительным расчетам строительство займет от 24 до 28 месяцев», – добавила она.

Известно, что Приморский край и Южная Корея сотрудничают уже давно, специалисты отмечают высокий потенциал этих взаимоотношений. В настоящее время в Приморье в разных сферах работают свыше 50 южнокорейских компаний.


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