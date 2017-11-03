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В Пушкинском музее в Москве ликвидировали пожар

Спасателям удалось оперативно эвакуировать посетителей

Днем в пятницу, 3 ноября, в здании Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина тушили пожар.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе музея, возгорание произошло в отделе личных коллекций. К счастью, выставок там на данный момент не проводилось, поэтому спасатели, прибывшие на место происшествия,  эвакуировали сотрудников и устранили задымление. Позже стало известно, что огонь удалось оперативно ликвидировать.

Также сообщается, что из-за ЧП в Пушкинском музее было временно перекрыто движение транспорта по улице Волхонке. Водителей просили выбирать путь объезда этого участка по Пречистенской набережной.

Информации о пострадавших не поступало, причины возгорания устанавливаются.


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