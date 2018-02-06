В пустыне Сахара прошел снегопад

В алжирском городе Айн-Сефра заметили необычное природное явление: там выпал снег. Снегопады совершенно не характерны для этих районов – город расположен в пустыне Сахара.

Впрочем, в последнее время снег стал идти в Сахаре все чаще: только в период с декабря 2016 года по февраль 2018 в пустыне четыре раза были снегопады, сообщает Independent. В прошлые раз “белые мухи” пролетали над пустыней совсем недавно – в январе 2018 года. Снег в пустыне – довольно редкое и эффектное зрелище, поскольку дюны заметает белым снежным покровом.

Стоит отметить, что до этого снегопадов в пустыне не было в течение 37 лет. Многие люди отмечают, что погода ощутимо меняется – ранее Praktika.ru писала о сильнейших снегопадах в Москве.