В РАНХиГС подтвердили прыжки потенциальных губернаторов со скалы

В РАНХиГС подтвердили, что потенциальные кандидаты в губернаторы совершали прыжки со скалы высотой семь метров. Экстремальное видео появилось в сети и вызвало ряд сомнений в том, что оно правдиво.

Оказалось, что это тренинги для высшего управленческого кадрового резерва. В них входят не только прыжки со скалы, но и сплав по реке. Такое мероприятие проводится для развития навыков командной работы и повышения стрессоустойчивости у каждого из участников команды, сообщает РИА Новости. Прыжки и спуск по горной реке отнесли к этапу тренинга под названием «каньонинг».

Организатор экстремальных тренингов — Высшая школа госуправления при Академии РАНХиГС. Конкретно эта программа прошла впервые и сразу попала на видео, но другие тренинги тоже пользуются популярностью.