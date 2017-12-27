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В результате пожара в городе Домодедово никто не пострадал

Сотрудники МЧС успешно ликвидировали возгорание в Подмосковье

В среду, 27 декабря, в подмосковном городе Домодедово произошел пожар на площади около полутора тысяч квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области, около шести часов утра в дежурную службу поступило сообщение о пожаре на Промышленной улице. Часть кровли полыхающего строения обрушилась, после чего огонь охватил и соседний ангар.

Оперативно выехвавшие на место происшествия спасатели локализовали возгорание, к девяти часам утра пожар был полностью потушен.

Сообщается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

В ликвиации возгорания участвовали 44 специалиста и 15 единиц техники.


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