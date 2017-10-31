В РФ могут разрешить видеонаблюдение за подсчетом голосов на выборах

Председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников инициировал законопроект, который на законодательном уровне разрешает устанавливать видеонаблюдение при подсчете голосов на выборах президента страны.

Об этом РИА Новости во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба депутата. Отмечается, что законопроект уже внесен в Государственную думу.

На данный момент законом разрешено размещать ведеонаблюдение только в комнатах, предназначенных для самого голосования.

Сам депутат убежден, что такие поправки помогут заблаговременно ликвидировать вероятные ошибки, а также ограничить возможность подтасовки голосов, укрепив доверие граждан Российской Федерации к итогам голосования.

Ранее «Практика» информировала о том, что Госдума РФ изучит эффективность системы помилования в стране.