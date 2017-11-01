В РФ начал действовать закон о запрете анонимайзеров

В среду, 1 ноября, вступает в силу закон, запрещающий использование VPN и анонимайзеров для входа на заблокированные сайты.

Соответствующий документ было подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года, напоминает РИА Новости.

Закон предписывает операторам поисковых систем отключить индексацию ссылок на заблокированные Роскомнадзором ресурсы. Владельцы анонимайзеров и VPN-сервисов также обязаны исключить доступ к сайтам, попавшим в черный список, иначе их самих заблокируют.

Как ранее передавала «Практика», в начале октября в подведомственном Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» появилось новое отделение, которое занимается исследованием возможности блокировки интернет-порталов. Данный департамент был создан для проведения экспериментов и изучения способов ограничения доступа к различным сайтам.

На данный момент в России под блокировку попали около 86 тысяч интернет-ресурсов. Большую часть из них заблокировали за публикацию сведений о наркотиках, суициде, взрывчатых веществах, публикацию порнографического контента.