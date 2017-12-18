В РФ официально началась избирательная кампания

Президентская избирательная кампания-2018 началась в России в понедельник, 18 декабря.

Совет Федерации дал ей официальный старт, опубликовав постановление о проведении выборов 18 марта 2018 года, передает ТАСС. Таким образом, до референдума осталось ровно 90 дней.

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, желание участвовать борьбе за пост главнокомандующего изъявили 23 человека. На сегодняшний день избирательная система РФ полностью готова к проведению избирательной кампании, добавила Памфилова.

Ранее Praktika.ru писала, что действующий лидер РФ Владимир Путин заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах в качестве самовыдвиженца.