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03 октября, в 23:09
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В римском Колизее впервые за 40 лет для туристов откроют верхний уровень

Раньше он предназначался для нижних слоев населения

Туристы, которые собираются поехать в Италию, будут приятно удивлены. Впервые за 40 лет власти решили открыть верхнюю часть Колизея. Раньше на четвертом и пятом уровнях располагались деревянные скамьи для нижних слоев населения, но сейчас попасть туда мечтает каждый.

Открытие верхних уровней позволит увидеть участки амфитеатра, которые ранее были недоступны, пишет The Telegraph. Кроме того, гости смогут увидеть галерею, сопряженную с верхней частью амфитеатра. Раньше она была закрыта для публики и распахнула свои двери только в 2017 году.

Четвертый и пятый уровни расположены на высоте 40 метров  — с новой площадки открывается неожиданный вид на окрестности. В октябре попасть на верхние уровни Колизея можно будет в составе экскурсии, а с 1 ноября туда буду провожать отдельно.

 


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