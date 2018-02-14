В России будут бороться с фальсификацией истории

Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр культуры РФ, глава Россикского военно-исторического общества Владимир Мединский подписали соглашение о совместной борьбе с фальсификацией истории.

Об этом в среду, 14 февраля, заявил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что этот шаг станет важным для дальнейшего развития сотрудничества между МИД и РВИО. По его словам, министерство иностранных дел и военно-историческое общество ставят своей целью сохранение памяти о героях и военной истории России.

“Безусловно, мы продолжим усилия по недопущению попыток переписать историю. А такие попытки сейчас предпринимаются все больше и больше, в том числе в цивилизованных странах Евросоюза, как они себя сами называют”, – подчеркнул Сергей Лавров.

В планы по сотрудничеству также входит и сохранение российского военно-исторического наследия на территории иностранных государств.