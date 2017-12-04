В России готовы снять ограничения для СМИ-иноагентов

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел России, заявила, что Россия готова рассмотреть возможность снятия ограичений для СМИ, признанных иностранными агентами.

В ответ РФ требует прекращения давления на российские СМИ со стороны США, передает ТАСС.

Об этом Захарова заявила после заседания комитета Госдумы по регламенту, где обсуждался вопрос об ограничении доступа американским СМИ-иноагентам в нижнюю палату парламента.

Ранее “Практика” писала, в конгрессе США лишили аккредитации телеканал RT.