В России изменят правила регистрации автомобилей

МВД России разработало проект правил регистрации автомобилей.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту документа, регистрационные номера будут присваивать в произвольном порядке или по возрастанию цифр.

Также среди нововведений можно выделить сохранение снятых номеров в течение 12 месяцев, запрет на резервирование «красивых» номеров и сохранение бумажного ПТС после 1 июля 2018 года.

В Москве для выбора регистрационного номера применяют принцип лотереи: загружают несколько десятков сочетаний букв-цифр и тот, который выпал, выдают владельцу авто.

Применение такой практики в Москве показало положительные результаты, поэтому ГИБДД планирует выдавать номера таким же способом по всей России.