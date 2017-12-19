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19 декабря, в 16:44
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В России изменят правила регистрации автомобилей

Номера будут присваивать в произвольном порядке

МВД России разработало проект правил регистрации автомобилей.

Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту документа, регистрационные номера будут присваивать в произвольном порядке или по возрастанию цифр.

Также среди нововведений можно выделить  сохранение снятых номеров в течение 12 месяцев,  запрет на резервирование «красивых» номеров и сохранение бумажного ПТС после 1 июля 2018 года.

В Москве для выбора регистрационного номера применяют принцип лотереи: загружают несколько десятков сочетаний букв-цифр и тот, который выпал, выдают владельцу авто.

Применение такой практики в Москве показало положительные результаты, поэтому ГИБДД планирует выдавать номера таким же способом по всей России.


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