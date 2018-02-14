Сегодня:
$
Нефть
Золото
14 февраля, в 20:10
Новости

В России могут появиться 14-летние бизнесмены

Экс-министр финансов Кудрин предложил снизить возрастную планку для предпринимателей

Российский государственный деятель Алексей Кудрин, занимавший ранее должность министра финансов РФ, предложил снизить возраст, с которого разрешена самостоятельная предпринимательская деятельность, до 14 лет.

Об этом он заявил во время своего выступления на Дне молодежного предпринимательства в рамках инвестиционного форума в Сочи.

По словам Кудрина, основам предпринимательства следует учить детей еще в школе. Именно поэтому следует снижать допустимый возраст бизнесменов с 16 до 14 лет, отметил экс-глава Минфина.

При этом он подчеркнул, что Россия на сегодняшний день отстает от других государств по количеству лиц, занятых предпринимательской деятельностью.

“Тех, кто бы хотел открыть свой бизнес, около двух процентов, в развитых рынках это число доходит до 8-10 процентов”, – отметил Кудрин.

Он также добавил, что только перемены в требованиях к бизнесу помогут открыть для российской экономики новые возможности.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
07 февраля, в 09:28
И снова в бой? Биткоин восстанавливается после резкого падения
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar