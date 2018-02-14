В России могут появиться 14-летние бизнесмены

Российский государственный деятель Алексей Кудрин, занимавший ранее должность министра финансов РФ, предложил снизить возраст, с которого разрешена самостоятельная предпринимательская деятельность, до 14 лет.

Об этом он заявил во время своего выступления на Дне молодежного предпринимательства в рамках инвестиционного форума в Сочи.

По словам Кудрина, основам предпринимательства следует учить детей еще в школе. Именно поэтому следует снижать допустимый возраст бизнесменов с 16 до 14 лет, отметил экс-глава Минфина.

При этом он подчеркнул, что Россия на сегодняшний день отстает от других государств по количеству лиц, занятых предпринимательской деятельностью.

“Тех, кто бы хотел открыть свой бизнес, около двух процентов, в развитых рынках это число доходит до 8-10 процентов”, – отметил Кудрин.

Он также добавил, что только перемены в требованиях к бизнесу помогут открыть для российской экономики новые возможности.