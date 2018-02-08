В России может появиться министерство просвещения

Глава Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Владимир Филиппов предложил разделить министерство образования и науки РФ на два ведомства – министерство просвещения и министерство высшего образования и науки.

Он объяснил эту необходимость тем, что Россия слишком огромна по площади и по численности населения, передает РИА Новости.

“На одно министерство ложится очень большая нагрузка по науке, высшему образованию и школе. А проблемы “большой” академической науки и средней школы — абсолютно разные. Многие руководители из регионов иногда даже обижались, что среднему образованию не уделяется достаточного внимание, а ведь у нас примерно 45 тысяч школ”, — объяснил Филиппов.

При этом он отметил, что решение по объединению или наоборот разделению ведомств принимаются в зависимости от приоритетов страны на данном этапе. Так, например, если необходимо приблизить науку к экономике, во многих государствах создаются министерства науки, технологий и инноваций. В России такой орган существовал с 2000 по 2004 годы – Минпромнауки.