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В России начинает работу один из крупнейших египетских банков

Финансовая организация Misr известна на весь мир

В России начинает работу один из крупнейших египетских банков — Misr. Он уже открыл в нашей стране представительство, поэтому, вполне возможно, что через пару лет здесь откроется дочернее предприятие.

Специалисты подчеркивают, что в России Misr сможет занять только узкую нишу по обслуживанию контрактов с Египтом, но не сможет полноценно расшириться, пишет Коммерсант. Уже в этот понедельник, 23 октября, банк заявил о начале деятельности в России. 

Misr — один из крупнейших иностранных банков и, по совместительству, первый иностранный банк, который выходит на российский рынок за последние три года. До этого в России начал работать лишь Agricultural Bank of China — он вышел на российский финансовый рынок в 2014 году.


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