В России открылись центры выдачи паспортов болельщиков

В Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи и Казани открылись первые центры выдачи специальных документов, которые будут удостоверять личность фанатов на чемпионате мира 2018 года по футболу.

“Получать паспорта болельщиков можно будет в электронной форме, получить по почте, в таких центрах, которые мы сейчас открываем в пяти городах. К концу года еще три города, и в следующем году – оставшиеся города”, – заявил в ходе торжественной церемонии вице-премьер РФ Виталий Мутко. Первый паспорт болельщика в Калининграде вручен водителю троллейбуса, комментатору местного клуба “Балтика” Владимиру Зуеву, сообщает ТАСС.

Первые несколько паспортов болельщикам вручили народные артисты: актер Михаил Боярский и солист Мариинского театра Василий Герелло. Гостей мероприятия угощали специальным десертом – кремом с посыпкой из изображающей зеленое поле крошки кокоса и суфле в виде футбольного мяча.

Это же блюдо смогут попробовать участники и болельщики в дни ЧМ-2018 в ресторанах и кафе Сочи.