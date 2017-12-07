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07 декабря, в 19:39
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В России открылись центры выдачи паспортов болельщиков

Документ получил название Fan ID

В Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи и Казани открылись первые центры выдачи специальных документов, которые будут удостоверять личность фанатов на чемпионате мира 2018 года по футболу.

“Получать паспорта болельщиков можно будет в электронной форме, получить по почте, в таких центрах, которые мы сейчас открываем в пяти городах. К концу года еще три города, и в следующем году – оставшиеся города”, – заявил в ходе торжественной церемонии вице-премьер РФ Виталий Мутко. Первый паспорт болельщика в Калининграде вручен водителю троллейбуса, комментатору местного клуба “Балтика” Владимиру Зуеву, сообщает ТАСС.

Первые несколько паспортов болельщикам вручили народные артисты: актер Михаил Боярский и солист Мариинского театра Василий Герелло. Гостей мероприятия угощали специальным десертом – кремом с посыпкой из изображающей зеленое поле крошки кокоса и суфле в виде футбольного мяча.

Это же блюдо смогут попробовать участники и болельщики в дни ЧМ-2018 в ресторанах и кафе Сочи.


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