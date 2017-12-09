В России отмечают Международный день борьбы с коррупцией

Международный день борьбы с коррупцией отмечают каждый год 9 декабря.

Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 21 ноября 2003 года во время подписания Конвенции ООН против коррупции.

В этом году в России, как писала ранее Рraktika.ru, заместитель председателя комитета Государственной думы Анатолий Выборный внес на рассмотрение законопроект, согласно которому дачу или получение взятки в виде любого нематериального блага привяжут к криминальным действиям. Закон вводит понятие нематериальной взятки и предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Также одним из самым резонансных дел в 2017 году, связанных со взяткой, стал арест бывшего министра Алексея Улюкаева. Рraktika.ru неоднократно освещала события по данному делу и продолжает следить за ним. В четверг, 7 декабря, Улюкаев зачитал в суде последнее слово. Бывший министр так и не признал свою вину.