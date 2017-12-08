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08 декабря, в 20:32
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В России отметят Международный день борьбы с коррупцией

РФ в числе первых стран подписала Конвенцию ООН по противодействию этому явлению

По инициативе Организации Объединенных Наций 9 декабря было провозглашено Международным днем борьбы с коррупцией.

В России эта дата отмечается с 2004 года, сообщает министерство финансов.

Российская Федерация одной из первых подписала Конвенцию, предложенную Генеральной ассамблеей ООН во время политической конференции в Мексике в ноябре 2003 года.

Согласно документу, все государства, подписавшие данную Конвенцию, обязаны провозглясить уголовным преступлением получение и дачу взяток, хищение средст из бюджета, отмывание и сокрытие доходов.

Как отмечает Минфин РФ в документе, опубликованном на сайте ведомства накануне Международного дня борьбы с коррупцией, Россия всегда вела и будет продолжать вести с этим деструктивным экономическим явлением бескомпромиссную борьбу. Наша страна готова к взаимодействию на антикоррупционном фронте со всеми государствами, которые разделяют данную позицию.


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