В России произошел глобальный сбой YouTube

В России произошел сбой в работе YouTube – на него пожаловались интернет-пользователи. Они пояснили, что столкнулись сразу с несколькими проблемами в работе сервиса.

Главное, что напрягло пользователей, это черный экран, возникающий при открытии видео. Многие подумали о том, что причина неполадки в их технике, однако, на самом деле сломался именно сервис. Стоит отметить, что при заходе через иностранные IP видео прогружается так как и должно.

При этом, на мобильных устройствах видео открываются в обычном режиме. Ранее Praktika.ru не раз рассказывала о сбоях в работе различных интернет-сервисов.