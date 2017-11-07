В России пройдут «культурные сезоны Италии» в 2019 году

Министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано рассказал журналистам о планах проведения культурных мероприятий, аналогичных «Русским сезонам в Италии», которые пройдут в 2018 году.

«Крепкая дружба и симпатия, которые лежат в основе отношений Италии и России, отражены в реализации многочисленных культурных инициатив. Мы убеждены, что культура представляет инструмент для лучшего взаимопонимания и может служить укреплению двусторонних отношений. РФ недавно объявила об организации в 2018 году «Русских сезонов в Италии». Мы обдумываем возможность ответной инициативы, планируя в 2019 году аналогичную программу», — цитирует его ТАСС.

Альфано также напомнил, что «Русские сезоны в Италии» включают экспозиции Третьяковки, Эрмитажа, музея-заповедника «Петергоф», фотовыставки о современной России, презентацию фольклорного творчества и народных промыслов, гастроли основных театров, выступления известных балетных трупп и еще около сотни мероприятий.

Ранее «Практика» писала о том, что в Японии начался фотоконкурс «Русских сезонов».