В России протестировали новейший истребитель

Во вторник, 5 декабря, состоялся тестовый запуск самолета Су-57 из семейства истребителей пятого поколения Т-50 с новым двигателем.

Истребитель оснащен двигателем второго этапа, который придает программе машины дополнительный импульс. Об этом заявили в пресс-службе Минпромторга России, передает RT.

Испытания прошли в штатном режиме в полном соответствии с полетными условиями, отмечают в ведомстве.

Данная модель истребителя будет принята на вооружение в 2018 году. По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, первая пробная партия будет состоять из 12 самолетов. Предсерийное производство истребителей Су-57 запланировано на 2019 год.