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18 декабря, в 13:32
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В России сняли запрет на поставку рыбных консервов из Прибалтики

Отмена ограничений касается двух рыбоперерабатывающих предприятий

Россельхознадзор разрешил поставку рыбных консервов в Россию двум компаниям из Латвии и Эстонии.

Это предприятие Латвийской Республики SIA Karavela и предприятие Эстонской Республики DGM Shipping AS, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сочла возможным снятие ограничений в связи с тем, что на этих предприятиях были проведены работы по устранению выявленных ранее нарушений.

Также уточняется, что вопрос об отмене запрета на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений.


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fayzsalaam
Гость
fayzsalaam

klass

5 дней 8 часов назад
Дмитрий
Гость
Дмитрий

Видать нерусям, за бугром совсем невмоготу. А фашистские парады, вот пускай своих фашистов кормят этими шпротами.

5 дней 4 часов назад