В России сняли запрет на поставку рыбных консервов из Прибалтики

Россельхознадзор разрешил поставку рыбных консервов в Россию двум компаниям из Латвии и Эстонии.

Это предприятие Латвийской Республики SIA Karavela и предприятие Эстонской Республики DGM Shipping AS, говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сочла возможным снятие ограничений в связи с тем, что на этих предприятиях были проведены работы по устранению выявленных ранее нарушений.

Также уточняется, что вопрос об отмене запрета на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений.