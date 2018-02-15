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15 февраля, в 23:26
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В России создадут реестр педофилов

С таким предложением выступила детский омбудсмен

Детский омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр лиц, осужденных за педофилию. Она считает, что за педофилами необходим пожизненный административный надзор, а также для них нужно ограничить доступ в интернет.

С таким предложением женщина выступила после того, как в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает пожизненное наказание для педофилов, сообщает РИА Новости. Аппарат уполномоченного по правам ребенка также вошел в рабочую группу по разработке законопроекта, но Кузнецова решила, что его имеет смысл дополнить.

Омбудсмен подчеркнула, что все законопроекты, которые создаются для обеспечения детской безопасности, необходимо принимать быстро.


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