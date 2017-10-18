В России стартовала экологическая неделя

В среду, 18 октября, в Российской Федерации началась экологическая неделя. Мероприятие проводится уже в третий раз и направлено на объединение обычных людей, волонтеров и экологов, которые совместно занимаются вопросами экологии.

На церемонии открытия на Манежной площади присутствовал и министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской, которому рассказали об экологически чистых продуктах, полезных мобильных приложениях, детских игрушках, сделанных исключительно из хлопка и шерсти, и показали кровать, изготовленную из мха, сообщает ТАСС.

В рамках третьей Российской экологической недели на Манежной площади будут работать павильоны, где гости мероприятия смогут приобрести одежду и сувенирные сумки из экологически чистых тканей, игрушки, платки и продукцию из дерева.

В этот же день спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил ввести экологический сбор на пластиковые пакеты, период разложения в природе которых составляет около 300 лет.

Ранее «Практика» писала о том, что в Москве провели «экологический тур» с хищными растениями и животными-талисманами.