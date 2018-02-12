В России упростят блокировку приложений с пиратским контентом

В России могут упростить процесс блокировки приложений с пиратским контентом – соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Инициаторами законопроекта выступили сразу несколько депутатов: Марина Мукабенова и Николай Николаев от “Единой России”, а также Александр Ющенко, представитель КПРФ. Планируется, что поправки внесут в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Такая информация появилась в базе нижней палаты парламента.

В законопроекте четко прописан список ресурсов, которые могут попасть под блокировку за незаконное распространение чужого контента и нарушения авторских прав. Стоит отметить. что при обнаружении пиратского контента каждый правообладатель может подать на разработчиков приложения в суд.