В России усилят наказание за жестокое обращение с животными

Депутаты Госдумы одобрили законопроект, предусматривающий усиление наказания за жестокое обращение с животными. Проект уже принят в окончательном чтении, поэтому поправки вскоре будут внесены в Уголовный кодекс России.

Владимир Бурматов, Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, заявил, что теперь факт того, что животное – не вещь, подтверждается юридически, пишут “Ведомости”. Ужесточение наказания, по его мнению, защищает не только “братьев меньших”, но и людей, поскольку многие преступники начинали свою деятельность с домашних животных.

Согласно новому закону теперь существует ответственность за преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в присутствии малолетнего, или сопряженное с демонстрацией в СМИ. За жестокое обращение с животными человека могут оштрафовать на сумму от 100 000 до 300 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет. В более тяжких случаях будут назначены исправительные работы до двух лет или принудительные работы до пяти лет. Кроме того, нарушителям грозит реальное лишение свободы на срок до пяти лет.