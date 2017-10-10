В России утвердили стандарт заправок для электромобилей

В России утвердили национальный стандарт с требованиями к заправочным станциями для электромобиль. Правильнее называть эти станции зарядными, поскольку теперь ГОСТ допускает на них использование технологии V2G, которая позволяет заряжать электромобиль или возвращать электричество в сети.

Этот подход очень важен в условиях развития возобновляемой энергетики, пишет Коммерсантъ. Главная технологическая особенность такого вида энергетики — неравномерная генерация электроэнергии. Ее сложно нормализовать, поскольку она зависит от климата и погодных условий. К слову, это не единственный ГОСТ, регулирующий работу электромобилей — в России действует уже три таких стандарта.

Ранее «Практика» писала о том, что в России становятся популярны электромобили. За первую половину 2017 года было продано около 50 таких моделей. Лидерами стали Tesla и Nissan Leaf.