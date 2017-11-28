В России введут ежемесячную выплату при рождении первенца

Президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, 28 ноября, о введении с 2018 года выплат за рождение первого ребенка, субсидировании ставок по ипотеке при рождении второго или третьего ребенка и продлении программы маткапитала.

На заседании Координационного совета по защите интересов детей Путин предложил ввести с 2018 года ежемесячные выплаты молодым семьям при рождении первого ребенка до достижении им полутора лет, сообщает ТАСС.

Отмечается, что сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за такой выплатой.

При этом уточняется, что данный вид выплаты будет предоставлен только семьям со среднедушевым доходом не выше полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

Также президент добавил, что намерен продлить срок действия программы материнского капитала до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования, пишет РИА Новости.

Кроме того, глава государства предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок.