В Ростове-на-Дону открыли 50-летнюю капсулу времени. Ее изготовитель, Анатолий Долгов, поучаствовал в открытии капсулы спустя полвека. Торжественная церемония открытия состоялась в столетний юбилей Октябрьской революции.

Жители нескольких российских регионов во вторник вскрыли капсулы с посланиями потомкам, заложенные к годовщине Октябрьской революции в период с 1950 года, пишет РИА Новости.

«Вы, встречающие столетие Великого Октября, знайте, что мы вместе с вами, вашими глазами смотрим на Ростов XXI века. Люди 2017 года, помните нас, ветеранов Октябрьской революции, Гражданской войны, участников первых пятилеток, Великой Отечественной войны, строителей социализма и коммунизма в Союзе Советских Социалистических республик», — гласит текст в «капсуле времени».

Послания прочитали в Пензе, Красноярске, Иркутске, Курске, Крыму, Ставропольском крае, Ивановской области. Те, кто обнаружил капсулы, признались себе в том, что волновались перед тем, как взять в руки капсулу.