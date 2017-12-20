В Ростове-на-Дону построили стадион к ЧМ-2018

В Ростове-на-Дону завершены работы по строительству футбольного стадиона “Ростов-Арена”. Возведение спортивного объекта приурочено к чемпионату мира по футболу-2018.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, на данный момент стартовал процесс приемки спортобъекта в эксплуатацию, передает ТАСС. Известно, что в проверяющую комиссию войдут сотрудники Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

Уточняется, что общая стоимость строительства составляет около 19,4 миллиарда рублей. Стадион рассчитан на 45 с лишним тысяч зрителей.

Первые матчи состоятся на новом стадионе уже в апреле. В рамках ЧМ-2018 запланировано проведение пяти игр.

Как ранее писала Praktika.ru, фанаты подали более 2 300 000 заявок на билеты на матчи ЧМ-2018.