В Ростове-на-Дону студент изобрел робота-помощника

Студент Донского государственного технического университета разработал сервисного робота под названием Waybot, предназначеного для помощи в навигации.

Как сообщает ТАСС, уже к весне разработчики научат андроида проводить экскурсии по университету, а также встречать и сопровождать гостей.

Как поделился сам изобретатель Даниил Панченко, на сборку робота у него ушел месяц, а проектирование заняло целый год.

Отмечается, что корпус сервисного робота изготовлен из стеклопластика, а передвигается он с помощью встроенных колес.

В дальнейшем андроида планируют использовать не только в стенах университета. Ростовский зоопарк уже заявил о намерении приобрести четырех таких роботов для печати входных билетов.

Кроме того, Waybot можно будет задействовать во время проведения различных акций и мероприятий.