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08 февраля, в 10:03
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В Ростове-на-Дону студент изобрел робота-помощника

Уже весной андроид сможет проводить экскурсии, встречать и провожать гостей

Студент Донского государственного технического университета разработал сервисного робота под названием Waybot, предназначеного для помощи в навигации.

Как сообщает ТАСС, уже к весне разработчики научат андроида проводить экскурсии по университету, а также встречать и сопровождать гостей.

Как поделился сам изобретатель Даниил Панченко, на сборку робота у него ушел месяц, а проектирование заняло целый год.

Отмечается, что корпус сервисного робота изготовлен из стеклопластика, а передвигается он с помощью встроенных колес.

В дальнейшем андроида планируют использовать не только в стенах университета. Ростовский зоопарк уже заявил о намерении приобрести четырех таких роботов для печати входных билетов.

Кроме того, Waybot можно будет задействовать во время проведения различных акций и мероприятий.


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