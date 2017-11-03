В Ростовской области появятся три ветропарка

Правительство Ростовской области сообщило о планах строительства сразу трех ветропарков в регионе. Возведением объектов займется «Ветроэнергетика», учрежденная компаниями «Фортум» и «Роснано».

«Ведется активная проработка площадок под реализацию проектов в регионе. В качестве перспективных площадок рассматриваются Каменский и Красносулинский районы, города Гуково и Зверево, а также Азовский и Дубовский районы», — информирует пресс-служба правительства региона.

Запланированный объем инвестиций в проект превышает 30 миллиардов рублей, а плановый срок ввода в эксплуатацию назначен на 2024 год, первая очередь будет сдана до 2020 года.

До 2019 года компания «Роснано» собирается вложить в ветроэнергетику Ростовской области порядка 100 миллиардов рублей. Часть средств пойдет на создание производства башен ветроэнергетических установок.

Ранее «Практика» писала о том, что в России начнут изготавливать оборудование для ветроустановок.