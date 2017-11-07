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В русский язык предлагают вернуть дореволюционные обращения

Инициатива поможет повысить моральный облик современного общества

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Владимир Сысоев просит вице-премьера Ольгу Голодец рассмотреть возможность возвращения в школьную программу по русскому языку речевого этикета, который использовали до революции 1917 года.

«Речевой этикет до революции отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. Например, «мама» и «папа» писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение», — цитирует политика RT. Сысоев уверен, что введение этих правил повысит моральный облик общества.

В конце октября Ольга Голодец раскритиковала школьную программу по русскому языку. Она считает, что программа не привязана к тому, чего на самом деле ждут от выпускников школ и не соответствует требованиям реальной жизни, о чем ранее писала «Практика».


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