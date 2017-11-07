В Салехарде отрыли детский сад с планетарием и сенсорной комнатой

В Салехарде отрыли инновационный детский сад с бассейном, массажным кабинетом, залами для музыкальных занятий, планетарием и кабинетом ручного труда.

Детское учреждение рассчитано на 300 мест. Оно строилось в рамках государственно-частного партнерства. В трехэтажном здании есть залы для физкультурных занятий, камера, в которой создана атмосфера естественной соляной пещеры, театральная студия, зимний сад, библиотека, компьютерный класс, сенсорная комната и многое другое, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.

Помимо этого, в детском саду созданы две крытые прогулочные веранды. «Планировка детского сада позволяет быстро адаптировать помещение под любые задачи, трансформировать внутреннее пространство без проведения перестройки», — пояснили в пресс-службе.

Ранее «Практика» писала о том, что в России предлагали компенсировать родителям нехватку мест в детсаду.