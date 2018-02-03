В Санкт-Петербурге массово отключили электричество

В субботу, 3 февраля, в нескольких районах Санкт-Петербурга массово отключили электричество. Электроснабжение исчезло сразу в трех частях города – в Василеостровском, Кировском и Адмиралтейском районах. ЧП произошло из-за технологического нарушения на генерирующем объекте одной из сторонних организаций. Без света остались около 30 тысяч человек.

Энергетики уже частично восстановили электроснабжение по резервным схемам, однако остаются дома, в которых его до сих пор нет, пишет РИА Новости со ссылкой на Ленэнерго. На месте ЧП работают 22 бригады, которые восстанавливают подачу электричества. На данный момент запитано около 50% домов.

В России периодически происходят ЧП, связанные с отключением электроснабжения – Praktika.ru всегда о них рассказывает.