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03 февраля, в 10:19
Новости

В Санкт-Петербурге массово отключили электричество

Без света остались 30 тысяч человек

В субботу, 3 февраля, в нескольких районах Санкт-Петербурга массово отключили электричество. Электроснабжение исчезло сразу в трех частях города – в Василеостровском, Кировском и Адмиралтейском районах. ЧП произошло из-за технологического нарушения на генерирующем объекте одной из сторонних организаций. Без света остались около 30 тысяч человек.

Энергетики уже частично восстановили электроснабжение по резервным схемам, однако остаются дома, в которых его до сих пор нет, пишет РИА Новости  со ссылкой на Ленэнерго. На месте ЧП работают 22 бригады, которые восстанавливают подачу электричества. На данный момент запитано около 50% домов.

В России периодически происходят ЧП, связанные с отключением электроснабжения – Praktika.ru всегда о них рассказывает.


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