В Санкт-Петербурге пройдет чемпионат РФ по фигурному катанию

В четверг, 21 декабря, в Санкт-Петербурге стартует чемпионат России по фигурному катанию.

В соревнованиях, которые продлятся с 21 по 24 декабря, примут участие сильнейшие фигутисты страны, передает ТАСС.

Чемпионат России станет для спортсменов, получивших приглашение Международного олимпийского комитета, одним из отборочных этапов на Олипиаду в Южной Корее. Кроме того, призеры соревнований смогут выступить на первенстве Европы, которое состоится в январе в Москве.

Отмечается, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева вынуждена пропустить чемпионат России из-за травмы, однако исполком Федерации фигурного катания на коньках России сделал для нее исключение – она сможет принять участие в чемпионате Европы наряду со спортсменками, которые займут по итогам соревнований в Петербурге первые два места.