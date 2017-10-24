В Санкт-Петербурге прошла премьера «Матильды»

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» прошла 23 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Презентация нашумевшей картины прошла без эксцессов, несмотря на то, что вокруг нее в течение двух месяцев бушевали скандалы.

За несколько часов до начала показа в Мариинский театр прибыли ОМОН и полиция, пишет РИА Новости. Среди зрителей были и представители СМИ, причем не только российских, но и зарубежных. В основном гости приходили по пригласительным билетам, но желающие могли купить их за сумму от 3 до 6 тысяч рублей. Тем временем, Алексей Учитель переживает о том, что люди пойдут на премьеру фильма из-за скандала вокруг картины и не смогут по достоинству оценить работу творческого коллектива.

Ранее «Практика» писала о том, что многие люди считают фильм «Матильда» оскорбительным для личности Николая II. Главными противниками стали режиссер Алексей Учитель и депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская. В ленте рассказывается о его увлечении балериной Матильдой Кшесинской, поэтому многие назвали фильм «антироссийской и антирелигиозной провокацией», а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину.