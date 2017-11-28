В Санкт-Петербурге создадут цифровую модель развития промышленности

В Центре импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга состоится IV стратегический форум молодых инженеров оборонно-промышленного комплекса России «Технодоктрина-2017».

Мероприятие стартует 30 ноября в 10:00.

Площадка форума станет не только местом диалога мастодонтов инженерной специальности с молодыми специалистами и студентами, но и фабрикой решения так называемых «нерешаемых» инженерно-технологических проблем и вызовов ОПК России.

Соруководитель рабочей группы НТИ «Технет», проректор по перспективным проектам СПбПУ Алексей Боровков затронет проблемный вопрос, каким образом можно перестроить существующие технологические процессы, выстроить новые техпроцессы на базе существующих предприятий для роста эффективности выполнения заказов как военной, так и гражданской продукции.

На примере деятельности Союза молодых инженеров России председатель этой организации Евгений Мирошниченко проиллюстрирует значимость и видимые результаты межотраслевой коммуникации в условиях цифрового перехода к ОПК 2.0.

Не останется незамеченным вопрос поддержки промышленности, в частности, со стороны исполнительной и законодательной властей.

По итогам проведения Форума будут составлены рекомендации для участников по переходу ОПК в цифровую модель развития промышленности, а также сформулирована практическая программа на 2018 год по реализации в Санкт-Петербурге пилотных проектов и мероприятий, направленных на переход ОПК в цифровую модель развития.

Приобретённый в 2018 году в Санкт-Петербурге опыт можно будет использовать для масштабирования успешных практик на предприятиях ОПК России.