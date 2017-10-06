В Саудовской Аравии ожидают скорой отмены санкций против России

Саудовская Аравия рассчитывает на снятие санкций с России в ближайшее время.

Соответствующее заявление, как передает Russia Today, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр сделал в интервью российскому каналу «Россия 24».

По словам аль-Джубейра, Эр-Рияд уважает международное право и не считает инвестиции в Россию его нарушением. Министр посчитал возможность снятия санкций вероятной в самое ближайшее время. Адель аль-Джубейр добавил, что об этом должно договориться мировое сообщество.

Также глава саудовского МИД упомянул отношения с США — аль-Джубейр не увидел угроз стратегическому партнерству с этой страной, несмотря на налаживание связей с Россией.

Как сообщала «Практика», 14 сентября европейские парламентарии продлили действие санкций ЕС против российских граждан и организаций.