Названы самые популярные песни “ВКонтакте”

Названия самых популярных песен пользователи “ВКонтаке” увидели в понедельник вечером, как и прямую трансляцию награждения лучших. Так, самой прослушиваемой композицией стала “Розовое вино” в исполнении дуэта Элджей и Feduk – в течение года ее слушали более 200 миллионов раз.

В “тридцатку” наиболее популярных композиций вошли также “Тает лед” (группа “Грибы”), Despacito (Луис Фонси), “Потрачу” (Егор Крид), “Рукалицо” (“Скруджи”), “Туманы” (Макс Барских) и другие.

“Сегодня множество музыкантов становятся популярными благодаря “ВКонтакте”, и этот тренд будет развиваться. VK как основная музыкальная платформа России и стран СНГ дает огромные возможности для авторов любой величины и их поклонников”, – пояснил директор по маркетингу “ВКонтакте” Александр Круглов. Он добавил, что в 2017 социальная сеть масштабно обновила свой музыкальный сервис, а потому “собственная музыкальная премия является логичным завершением года”.

30 главных треков года опубликованы отдельным постом официальной группы VK Music.