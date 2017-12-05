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05 декабря, в 20:06
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В Северной Ирландии выступили против соглашения по Brexit

Представители Демократической юнионистской партии призывают сохранить целостность Великобритании

Союзники премьер-министра Великобритании Терезы Мэй выступают против нововведений по Brexit.

Как сообщает ИА REGNUM, представители Демократической юнионистской партии Северной Ирландии уверены, что новое соглашение в рамках Brexit приведет к отделению этой части страны от Соединенного Королевства, что кажется им абсолютно недопустимым.

“Мы не допустим ничего, что может привести к распаду великого Соединенного Королевства”, – заявил замглавы партии Найджелл Доддс.

Ранее, 4 декабря, члены правительства Лондона и Дублина пошли на компромисс по вопросам, касающимся морской границы, а также обсудили урегулирование разногласий Северной Ирландии с Евросоюзом.

Напомним, “Практика” передавала, что правительство Великобритании активно прорабатывает проект Brexit.


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