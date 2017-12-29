Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 23:36
Новости

В шестом сезоне телешоу “Голос” в России победил певец Селим Алахяров

За него проголосовали 67,3% телезрителей

29 декабря состоялся финал главного музыкального телепроекта “Голос” на Первом канале. В ходе заключительной трансляции проект покинул чех Ладислав Бубнар.  Российские телезрители искренне полюбили его за непосредственную манеру исполнения и прекрасный голос, которым он отлично исполнял хиты замечательного чешского певца Карела Готта.

Заключительное голосование определяло лучший голос страны из пары Тимофея Копылова и Селима Алахярова. По итогам зрительского голосования победителем шестого сезона телевизионного шоу “Голос” на Первом канале стал Селим Алахяров  с результатом  67,3%.

Ранее Praktika.ru сообщала, что в шестом сезоне телепроекта “Голос” кресла наставников снова занял “золотой состав” – Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея и Дима Билан.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
30 ноября, в 15:45
Кремль ждет ответа Госдумы на действия США против RT
Новости
01 декабря, в 15:26
Москалькова просит изменить список запрещенных для женщин профессий
Новости
04 декабря, в 11:21
Google и Facebook будут контролировать рынок цифровой рекламы

Оставить комментарий

avatar