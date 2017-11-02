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В Швейцарии ограничат курение на вокзалах

Эксперты планируют выяснить, насколько сильно загрязняют экологию окурки

В 2018 году в Швейцарии планируют ввести частичный запрет курения на вокзалах.

Как сообщает РИА Новости, инициаторами проекта выступают представители Швейцарских федеральных железных дорог.

В качестве пробного этапа планируется создать в течение 2018 года несколько пилотных зон на вокзалах Базеля, Цюриха и Ньюона, где будет введен полный запрет на курение. А на территории железнодорожного вокзала в Беллинзоне будут выделены специальные зоны для курильщиков. Также согласно документу планируется открыть лаунж-зону на вокзале в Нешателе.

Эти нововведения помогут экспертам оценить, как сильно окурки, выброшенные на перронах, способны загрязнить окружающую среду.

При этом уточняется, что на данный момент точные места и формат расширенных зон без курения еще только предстоит определить.


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