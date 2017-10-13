В Сирии от ИГИЛ* освободили более 92% территории

гиВ Сирии продолжают активно бороться с боевиками террористической группировки ИГИЛ*. Более 92% территории Сирии уже освобождено от террористов.

Самолеты ВКС РФ совершили более 517 боевых вылетов и уничтожили более 1260 объектов ИГИЛ в Сирии за неделю, сообщает РИА Новости со ссылкой на «Красную звезду», официальном печатном органе министерства обороны.

«Практика» не раз писала о деятельности группировки ИГИЛ. Организация периодически берет на себя ответственность за теракты, совершенные в местах массового скопления людей. Зачастую ФСБ удается предотвратить акты терроризма.

*Запрещенная в России террористическая организация