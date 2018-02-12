В Сирии при авиаударе США погиб россиянин

В Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США погиб гражданин Российской Федерации. 8 февраля коалиция заявила о нанесении ударов по проправительственным силам в Сирии. Американцы связали удары с “неспровоцированной атакой” на штаб “сирийских демократических сил”.

Один из ударов пришелся на сирийских ополченцев, которые проводили специальную операцию против одной из террористических ячеек, сообщает RT . Во время атаки ранения получили 25 человек, один из них погиб. Кирилл Ананьев официально не значился военнослужащим.