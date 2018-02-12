В Сирии при авиаударе США погиб россиянин

В Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США погиб гражданин Российской Федерации. 8 февраля коалиция заявила о нанесении ударов по проправительственным силам в Сирии. Американцы связали удары с “неспровоцированной атакой” на штаб “сирийских демократических сил”.
Один из ударов пришелся на сирийских ополченцев, которые проводили специальную операцию против одной из террористических ячеек, сообщает RT. Во время атаки ранения получили 25 человек, один из них погиб. Кирилл Ананьев официально не значился военнослужащим.
Одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с российской стороной и решили действовать самостоятельно. Отметим, Praktika.ru регулярно рассказывает о ситуации в Сирии.
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