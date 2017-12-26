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В Сирии сбит военный самолет

Инцидент произошел в окрестностях города Хама, пилот погиб

Сирийский военный самолет был подбит террористами в окрестностях города Хама.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники. По предварительным данным, пилот погиб. Тем временем, члены комиссии по перемирию от России еще накануне зафиксировали в Сирии десять нарушений режима прекращения огня – и основная их часть в районах, находящихся под контролем боевиков запрещенной в России террористической группировки “Джебхат ан-Нусра”.

Российский Генеральный штаб еще 6 декабря объявил о полном освобождении Сирии от боевиков “Исламского государства” (запрещена в России). Президент Владимир Путин в середине декабря приказал начать вывод основной группировки войск, часть которой осталась в Сирии для того, чтобы помочь наладить мирную жизнь.


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