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15 февраля, в 23:59
Новости

В Сирии военным запрещают пользоваться телефонами

Сейчас решается, стоит ли распространять запрет и на другие ведомства

Министерство обороны Российской Федерации запретило использование смартфонов во всех подразделениях, которые имеют отношение к боевым действиям в Сирии.

Об этом заявил РИА Новости источник в военном ведомстве. Сейчас решается вопрос, стоит ли распространять этот запрет и на другие подразделения.

Пока запрет на смартфоны обсуждается, в Сирийской Арабской Республике вовсю обходятся без них. Стоит отметить, что на данный момент запрет касается не только военнослужащих, но и государственных гражданских служащих Министерства обороны.

Praktika.ru не раз рассказывала о ситуации вокруг Сирии.


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