В Сирии военным запрещают пользоваться телефонами

Министерство обороны Российской Федерации запретило использование смартфонов во всех подразделениях, которые имеют отношение к боевым действиям в Сирии.
Об этом заявил РИА Новости источник в военном ведомстве. Сейчас решается вопрос, стоит ли распространять этот запрет и на другие подразделения.
Пока запрет на смартфоны обсуждается, в Сирийской Арабской Республике вовсю обходятся без них. Стоит отметить, что на данный момент запрет касается не только военнослужащих, но и государственных гражданских служащих Министерства обороны.
Praktika.ru не раз рассказывала о ситуации вокруг Сирии.
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