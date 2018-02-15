В Сирии военным запрещают пользоваться телефонами

Министерство обороны Российской Федерации запретило использование смартфонов во всех подразделениях, которые имеют отношение к боевым действиям в Сирии.

Об этом заявил РИА Новости источник в военном ведомстве. Сейчас решается вопрос, стоит ли распространять этот запрет и на другие подразделения.

Пока запрет на смартфоны обсуждается, в Сирийской Арабской Республике вовсю обходятся без них. Стоит отметить, что на данный момент запрет касается не только военнослужащих, но и государственных гражданских служащих Министерства обороны.

Praktika.ru не раз рассказывала о ситуации вокруг Сирии.